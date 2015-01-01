В сентябре пермяки могут воспользоваться тремя выгодными предложениями по ипотеке

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Приобрести квартиру от ПЗСП с выгодой помогут программы от Сбербанка и Газпромбанка, а также акция от самого застройщика.

Пермский застройщик ПЗСП, известный своей надёжностью и ответственностью, предлагает покупателям до конца сентября принять участие в акции «Ипотечные каникулы». Суть акции заключается в том, что полные ежемесячные платежи по ипотечному кредиту со второго по седьмой месяцы берёт на себя ПЗСП. Подробности акции и сроки её действия опубликованы на сайте компании: http://pzsp.ru/.

Там же можно выбрать квартиру в новостройке и записаться на экскурсию.

Отдельная программа по ипотеке для приобретателей жилья от ПЗСП действует и в «Сбербанке».

При покупке жилья в новостройке от ПЗСП ставка с учётом страхования жизни и подтверждения дохода составит 9,4%* (на любой срок). Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья. Кроме того, продолжает действовать специальная программа ПЗСП со «Сбербанком», где ставка теперь составляет 7,4% годовых** (на все объекты от ПЗСП на семь лет).

И ещё одну выгодную программу предлагает пермякам Газпромбанк. Сегодня в ипотечной программе от банка предусмотрена единая ставка 9,5%***, сама программа распространяется и на готовые квартиры ряда застройщиков (в том числе и ПЗСП), а первоначальный взнос составляет 10% для любого клиента.

Более подробную информацию об ипотечных акциях на квартиры ПЗСП от банков и от самого застройщика можно узнать по телефону горячей линии 8 (800) 300-7977 либо на сайте компании http://pzsp.ru/.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.

* — ставка при условии оформления услуги электронной регистрации сделки. Срок кредита: до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Надбавки: +1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заёмщика в соответствии с требованиями банка; +0,5% — для клиентов, не получающих зарплату на счёт карты/вклада в Сбербанке.

** — ставка по программе субсидирования ипотеки застройщиком АО «ПЗСП» при условии электронной регистрации сделки. Данные ставки в рублях действуют для клиентов, получающих зарплату на счёт карты/вклада в Сбербанке, либо в случае, когда приобретаемый объект недвижимости построен с участием кредитных средств банка. Срок кредита: не более 84 месяцев. Первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Надбавки: +1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями банка; +0,5% — для клиентов, не получающих зарплату на счёт карты/вклада в Сбербанке. ПАО Сбербанк.

Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России №354.

*** — ставка при приобретении жилья у первичного собственника (Застройщика). Первоначальный взнос от 10%, срок кредита до 30 лет.

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