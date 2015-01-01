Прибыль крупных предприятий Прикамья снизилась на 12,8%

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C января по июль 2017 года крупными предприятиями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 101,4 млрд руб., что на 12,8% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года, сообщает Пермьстат.

Прибыль краевых предприятий за полгода составила 112,9 млрд руб., что на 11,5% ниже уровня соответствующего показателя за январь-июль 2016 года.

Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с шестью месяцами прошлого года на 2,5% и составила 11,4 млрд руб.