В Перми ведётся экстренная эвакуация в школах и городской администрации Полицейские ищут человека, сообщившего о возможной террористической атаке

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня в Перми сразу из нескольких школ и городской администрации поступают тревожные сообщения о массовой эвакуации школьников и сотрудников администрации, а также железнодорожного вокзала.

В частности, по предварительной информации, эвакуированы учащиеся школ №79, 2, некоторых учебных заведений, а также сотрудники городской администрации на ул. Ленина, 23 и ул. Сибирская, 14 и железнодорожного вокзала.

Фото: Константин Долгановский

Как пояснили в краевом управлении ГУ МВД, в ведомство поступило анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах сразу в нескольких школах, учебных заведениях и местной администрации. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Устанавливается личность звонившего.

Напомним, Пермь стал не единственным городом в России, где сегодня идёт массовая эвакуация людей. Так, накануне в Екатеринбурге вывели посетителей из торгового центра и автовокзала.

В Новосибирске эвакуировали шесть зданий, в Брянске — несколько торговых центров. В Челябинске из-за сообщений о бомбах эвакуировали людей из девяти торговых центров — 18 тыс. человек. В Омске людей вывели из полусотни зданий, в том числе, из здания мэрии. Эвакуировали людей с рынков и из крупных торговых центров в Уфе и Ставрополе. В Южно-Сахалинске эвакуированы посетители и персонал четырёх торговых центров.





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