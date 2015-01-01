В больницы и школы Перми началась подача тепла

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С сегодняшнего дня тепло начнёт поступать в объекты социальной сферы: детские сады, школы и больницы. С 18 сентября отопление будет подаваться и в жилые дома.

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, к запуску отопления готовы 100% объектов социальной сферы. Сейчас ведётся заполнение внутридомовых систем отопления водой.

Напомним, энергетики пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» завершили реконструкцию теплопроводов на улицах Николая Островского, Пушкина, Мильчакова, Леонова. В завершающей стадии — обновление сетей на улицах Маршала Рыбалко, Репина, Кабельщиков, Советской Армии, Полины Осипенко. Работы на этих сетях не повлияют на запуск тепла в здания.

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