Депутаты Госдумы и руководство ФСБ приняли участие в открытии единственного в России музея Дзержинского

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В селе Кай Кировской области открылся единственный в России дом-музей Ф.Э. Дзержинского, восстановленный при поддержке компании «УРАЛХИМ». В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов, депутаты Государственной думы Рахим Азимов и Николай Земцов, первый заместитель начальника управления Службы организационно-кадровой работы ФСБ России, генерал-лейтенант Сергей Шишкалов, председатель совета ветеранов ФСБ России Александр Жданьков, начальник УФСБ по Кировской области Сергей Мочалов и другие официальные лица.

Открытие музея приурочено 100-летнему юбилею органов государственной безопасности и 140-летию со дня рождения Феликса Дзержинского. Проект восстановления музея был осуществлён по инициативе местных жителей, его реализацию курировал депутат Госдумы Рахим Азимов. Финансовое и организационное содействие в строительстве музея оказала компания «УРАЛХИМ», выделившая на эти цели более 50 млн руб.

Дом-музей Ф.Э. Дзержинского работал в селе Кай с 1938 по 1994 годы. В 2015 году местные жители обратились к Рахиму Азимову с предложением о воссоздании музея. В 2016-2017 годы было построено новое здание музея и сформирована экспозиция, которая охватывает весь жизненный путь основателя органов государственной безопасности. Экспозиция формировалась сотрудниками Кировского областного краеведческого музея при поддержке ветеранов ФСБ России.

Сергей Шишкалов поприветствовал участников от имени руководства ФСБ России и отметил, что «в проекте по воссозданию дома-музея приняли активное участие ФСБ России и Совет ветеранов ФСБ России, а открытие дома-музея в год 100-летия основания органов госбезопасности — знаковое событие».

Рахим Азимов отметил, что «с идеей восстановления музея изначально выступили жители села Кай, которые на протяжении более чем ста лет хранят память о Дзержинском».

Депутат также поблагодарил компанию «УРАЛХИМ» за финансовую и организационную поддержку и объявил, что в честь открытия музея школа села Кай, носящая имя Дзержинского, получит в подарок новый автобус.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику Дзержинскому, установленному на территории музея. Вход в музей в этот день был свободным, для всех желающих прошли экскурсии.

Напомним, Феликс Дзержинский был сослан на три года в Вятскую губернию (современная Кировская область) в июле 1898 года. Вятская губерния издавна считалась у царского правительства удобным местом для ссылки. Помимо Дзержинского в качестве ссыльных здесь побывали Герцен, Салтыков-Щедрин, Короленко, Воровский, Бауман и тысячи других неугодных власти людей. Сначала Дзержинский работал на махорочной фабрике в Нолинске. За революционную пропаганду среди рабочих его отправили в село Кай, где он находился с 27 декабря 1898 года по 27 августа 1899 года, когда ему удалось совершить побег.

Источник — департамент по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ»



