Четыре асфальтобетонных завода Пермского района незаконно сбрасывали загрязняющие вещества

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что у четырёх заводов, работающих в Пермском районе, отсутствуют разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу. При этом у двух из них предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ была превышена.

Одной организацией не были поставлены на государственный экологический учёт две установки по производству асфальта, несмотря на то, что они являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с исками к ООО «Пермская дорожно-транспортная компания», ООО «Дорожно-строительная компания РАД» и индивидуальным предпринимателям.

Один из исков в суде был удовлетворён.

Материалы проверки направлены в следственные органы.