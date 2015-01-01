Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 12 сентября

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О дивный новый мир. Президенту России представили Пермь как центр развития цифровой экономики.

Постоялец «Королёвских номеров». Пермский государственный архив социально-политической истории презентовал новые документы, связанные с пребыванием в Перми великого князя Михаила Романова и его секретаря.

Татьяна Мельникова: Всё больше людей знает о своих правах. Новый глава ТФОМС Пермского края — о важности диспансеризации, об инструментах «бережливого производства» в поликлиниках и о страховых представителях.

«Мы живы, пока идут наши спектакли». На здании Театра-Театра открыта мемориальная доска Ивану Бобылёву.

Круговая оборона. Суд начал рассмотрение уголовного дела о хищениях на заводе им. Дзержинского.

Зонтик в реставрацию. Пермские власти решили возобновить проект «Покупай пермское!»

Какое нам дело до рохинджа. Что стоит за конфликтом в Мьянме, и кто такие представители «самого угнетённого народа мира»: мнение эксперта Петра Козьмы.

Аванс от избирателей. Максим Решетников избавился от приставки «врио».

Пермь проголосовала за современность и обновление. Первые итоги выборов губернатора Пермского края.

Безумная ночь, или Приятного аппетита! Театр-Театр в честь открытия сезона снова устроил «Ночь открытых дверей».

«Без фанатизма!» В Екатеринбурге прошёл музыкальный фестиваль, основанный на европейской технологии.

Новая прима Пермского театра оперы и балета. Наталья Осипова выступила в Перми в новом качестве.

Абстрактное зодчество. Галерея «Марис-Арт» открыла новое для Перми имя.

Котировка бронзы. Пермская команда по американскому футболу «Стальные тигры» заняла третье место на чемпионате России.

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