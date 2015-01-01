Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 12 сентября
О дивный новый мир. Президенту России представили Пермь как центр развития цифровой экономики.
Постоялец «Королёвских номеров». Пермский государственный архив социально-политической истории презентовал новые документы, связанные с пребыванием в Перми великого князя Михаила Романова и его секретаря.
Татьяна Мельникова: Всё больше людей знает о своих правах. Новый глава ТФОМС Пермского края — о важности диспансеризации, об инструментах «бережливого производства» в поликлиниках и о страховых представителях.
«Мы живы, пока идут наши спектакли». На здании Театра-Театра открыта мемориальная доска Ивану Бобылёву.
Круговая оборона. Суд начал рассмотрение уголовного дела о хищениях на заводе им. Дзержинского.
Зонтик в реставрацию. Пермские власти решили возобновить проект «Покупай пермское!»
Какое нам дело до рохинджа. Что стоит за конфликтом в Мьянме, и кто такие представители «самого угнетённого народа мира»: мнение эксперта Петра Козьмы.
Аванс от избирателей. Максим Решетников избавился от приставки «врио».
Пермь проголосовала за современность и обновление. Первые итоги выборов губернатора Пермского края.
Безумная ночь, или Приятного аппетита! Театр-Театр в честь открытия сезона снова устроил «Ночь открытых дверей».
«Без фанатизма!» В Екатеринбурге прошёл музыкальный фестиваль, основанный на европейской технологии.
Новая прима Пермского театра оперы и балета. Наталья Осипова выступила в Перми в новом качестве.
Абстрактное зодчество. Галерея «Марис-Арт» открыла новое для Перми имя.
Котировка бронзы. Пермская команда по американскому футболу «Стальные тигры» заняла третье место на чемпионате России.