Пермские антимонопольщики признали незаконной рекламу студии эротического массажа

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермские антимонопольщики признали незаконной рекламу студии эротического массажа с использованием изображений обнажённых женских тел, и спа-салона, где были продемонстрированы курительные принадлежности.

Специалисты Пермского УФАС совместно с экспертным советом пришли к выводу, что указанные рекламные материалы нарушают общепринятые нормы и принципы поведения с точки зрения морали и нравственности, а также закон «О рекламе». Антимонопольное ведомство выдало предписание об устранении нарушений и приведении рекламы в соответствии с действующим законодательством.

Ответственные за размещение рекламы будут привлечены к административной ответственности.

«Новый компаньон»