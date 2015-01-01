Пермские антимонопольщики признали незаконной рекламу студии эротического массажа
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Пермские антимонопольщики признали незаконной рекламу студии эротического массажа с использованием изображений обнажённых женских тел, и спа-салона, где были продемонстрированы курительные принадлежности.
Специалисты Пермского УФАС совместно с экспертным советом пришли к выводу, что указанные рекламные материалы нарушают общепринятые нормы и принципы поведения с точки зрения морали и нравственности, а также закон «О рекламе». Антимонопольное ведомство выдало предписание об устранении нарушений и приведении рекламы в соответствии с действующим законодательством.
Ответственные за размещение рекламы будут привлечены к административной ответственности.
«Новый компаньон»
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