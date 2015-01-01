В Прикамье утверждается схема территориального планирования

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Об этом, вчера, 13 июля, в эфире передачи «Районы — кварталы» на радио «Эхо Перми» рассказал зампред краевого правительства-министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. Он отметил, что документ определит зонирование всех территорий Пермского края.

Ранее на VII Московском Урбанистическом форуме Максим Решетников рассказал о развитии Пермской агломерации, урбанистической политике Перми и региона.

Михаил Сюткин также пояснил, что мастер-план, который был разработан в Перми, в итоге был реализован не в полной мере. И хотя в нём были заложены современные тенденции, приоритет низкоэтажной застройки, частного транспорта над общественным, в то же время он привёл и к обратным процессам в виде роста массовой застройки на окраинах безо всякой инфраструктуры.

По словам первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрия Лапшина, развитие городов и агломераций — очень актуальная тема для всех регионов. Поэтому правильная расстановка акцентов в развитии, определение ключевых точек роста городских территорий — главная задача современной урбанистики.

«Документы территориального планирования муниципальных образований должны отвечать этим вызовам. Для Перми были подготовлены уникальные документы — мастер-план и генеральный план, которые с учётом принципов компактности определили приоритеты развития территории», — пояснил он.

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