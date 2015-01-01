ЗиД продлил на пять лет лицензию на производство оборонной продукции

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Машиностроительный завод им. Дзержинского возобновил производство оборудования оборонного назначения.

По словам начальника юридической службы ЗиДа Василия Шепелева, причиной задержки продления стало то, что конкурсный управляющий, подполковник ФСБ в отставке Александр Иванов не имел возможности продлить лицензию, так как не прошёл обучение, необходимое для работы с документацией, содержащей гостайну. Отмечается также, что ФСБ всё же могла продлить лицензию на полгода для прохождения Ивановым обучения, но это не было сделано.

«Лицензия была продлена до 25 августа 2017 года, а спустя три дня была оформлена новая на пять лет. На сегодняшний день производство оборонной продукции возобновлено, завод продолжает работу в штатном режиме», — пояснил Василий Шепелев.

Напомним, что предприятие находилось в простое с 24 апреля, поскольку срок действовавшей лицензии истёк. Была приостановлена работа цехов №7, №8 и испытательные работы. Кроме того, около 400 работников вынуждено отправлены в отпуск.

Отметим, весной этого года на ЗиДе уже прошла волна задержаний. Так в рамках расследования уголовного дела были задержаны замдиректора ЗиДа Александр Сентябов, экс-директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков и юрист ЗиДа Анастасия Пятунина. Их подозревают в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В 2013 году между заводом и ООО «Финанс-Консалтинг» был заключён договор об оказании услуг по архивации документов завода, хранившихся на предприятии с 1943 года. Стоимость оказанных услуг составила 46 млн руб.