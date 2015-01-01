С 15 июля ПСК начинает реконструкцию тепловой сети на ул. Николая Островского Работы по замене тепломагистрали будут синхронизированы с ремонтом на Северной дамбе

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Схема проезда

15 июля с 00:00 специалисты Пермской сетевой компании в рамках федерального проекта «Т Плюс» «Re: Конструкция 2017» приступают к проведению одного из ключевых ремонтов летней кампании по подготовке к зиме — техническому перевооружению тепломагистрали на ул. Н. Островского в Перми. На первом этапе реконструкции будет проведена перекладка теплосети на участке от ул. Луначарского до ул. Екатерининская.

Необходимость замены данного участка сети уже назрела давно. Так, с момента ремонта проезжей части в 2012 году на ней было проведено порядка 30 раскопок в связи с устранением дефектов на теплосети, что сказывалось на бесперебойности теплоснабжения потребителей. Кроме того, проезжая часть после проведения такого количества раскопок находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому реконструкция ул. Островского стала одним из основных пунктов инвестиционной программы «Т Плюс» этого года.

Проектом предусмотрена полная замена 380 м тепломагистрали диаметром 600 мм. Срок службы сетей составит более 25 лет. Энергетикам предстоит провести земляные работы, возвести новый канал теплотрассы, провести укладку теплопроводов в современной полиуретановой изоляции и выполнить мероприятия по благоустройству — ещё одно важное направление программы «Re: Конструкция 2017».

На втором этапе реконструкция пройдёт на участке Екатерининская-Пермская (15 июля-15 августа), на третьем этапе: Луначарского-Пушкина (1-21 августа). Здесь будут обновлены магистрали диаметром 600 мм длиной 284 и 277 м соответственно. Всего в рамках подготовки к зиме и повышения надёжности теплоснабжения на ул. Островского будет переложено в несколько этапов почти 2 км теплопроводов, по которым энергоресурс подается в 54 многоквартирных дома, где проживает 58 тыс. пермяков.

Важно отметить, что работы на участке теплосети Луначарского-Екатерининская решено провести именно во время закрытия движения по Северной дамбе, так как сейчас значительно сократились транспортные потоки на подъездах к ней. Все работы будут вестись в круглосуточном режиме и должны быть закончены к 1 августа. Таким образом, к моменту открытия дамбы будут полностью обновлены подъездные пути.

Схема проезда

На период проведения работ с 15 июля по 30 июля будет закрыто дорожное движение по улице Островского на участках Луначарского-Екатерининская и Екатерининская-Пермская. Для объезда предлагается использовать ул. Клименко либо альтернативные пути: ул. 25 Октября, ул. М. Горького, ул. Н. Островского (от перекрёстка с ул. Луначарского). Схемы выезда автотранспорта из прилегающих дворов также были проработаны, они будут размещены на подъездах домов и учреждений.

Энергетики понимают, что данные работы связаны с временными неудобствами для пермяков, но также напоминают — ремонт и строительство теплосетей в летний период необходим для обеспечения бесперебойности теплоснабжения в отопительном и межотопительном сезоне. Кроме того, в течение длительного времени данные сети не будут требовать ремонта и вынужденных раскопок на ул. Н. Островского.

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Схема проезда