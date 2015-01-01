Администрация Дзержинского района заключила контракт на мобилизационную подготовку в условиях ЧС

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Администрация Дзержинского района Перми заключила муниципальный контракт на выполнение работ подготовке населения и организаций в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время — по мобилизационной подготовке администрации с ООО «Данстрой».

В отчёте администрации отмечается, что конкурс по выбору подрядчика является односторонним, так как по условиям контракта сведения не подлежат открытому распространению. Причиной также стала невозможность применения тарифного метода и метода сопоставления цен для определения исполнителя.

Стоимость контракта составила 111,4 тыс. руб.