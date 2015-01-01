Максим Решетников набрал в рейтинге экспертов 63% голосов Явочный порог в Прикамье составляет 40%

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По данным «Давыдов.Индекс», лидером рейтинга кандидатов в губернаторы в Пермском крае стал врио губернатора Максим Решетников. На предстоящих выборах он может набрать 63% голосов избирателей. Явка на выборах составит не менее 40%.

«Я сам учувствовал в формировании рейтинга, — говорит политический консультант и член регионального штаба ОНФ Николай Иванов, — и давал прогноз, что за Максима Решетникова проголосуют не менее 65% жителей, так как его кандидатура не вызывает отторжения. В ходе предвыборной компании он не использует «чёрный пиар» и агитацию. При этом у Решетникова отсутствует сильный конкурент».

Кроме того, по словам Николая Иванова, явка, которая сегодня прогнозируется экспертами на уровне 40%. В итоге, ближе к выборам, снизится до 35%, так как в прошлом году, когда явка на выборах ожидалась на уровне 60%, составила 35-36%.

«Как известно, при прежнем губернаторе заявлялось много проектов, но все они не реализовались. Поэтому у пермяков, в отличие от жителей других городов, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, уже сложился некий комплекс ущербности от того, что наш регион постоянно находится чуть позади. И в данном случае важно, чтобы жители поверили в свой регион», — считает Иванов.

Геннадий Игумнов, экс-губернатор Пермской области (1996-2000 годы):

— Тот факт, что Максим Решетников опережает остальных кандидатов, является ожидаемым. Он выезжает в территории, решает проблемы. Кроме того, не забывайте, что врио губернатора назначил президент страны, а значит, у него есть поддержка власти. Но, на мой взгляд, 40% — это слишком низкая явка для региона. Ближе к выборам, я надеюсь, она повысится.

Виктор Плюснин, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Я считаю, что прогноз, который дали эксперты, в данном случае пессимистичный, так как показатели должны быть выше. За небольшой промежуток времени Максим Геннадьевич смог продемонстрировать хорошую работу. Люди готовы голосовать за него, так как кандидат решает определённые задачи. Но даже для середины лета рейтинг выглядит вполне реально.