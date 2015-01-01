Краевой фонд капремонта заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

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Пермское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении фонда капремонта.

По версии антимонопольщиков, аукцион, объявленный фондом в феврале 2016 года, был проведён с нарушениями. В частности, на конкурс поступили две заявки: от филиала ПАО «Сбербанк России» и филиала «Газпромбанк» в Перми. Но заявка ПАО «Сбербанк России» была отклонена. Победителем аукциона стал филиал «Газпромбанк» в Перми.

Пермские нтимонопольщики считают, что в отказе одному из участников присутствуют признаки неправомерности, так как на конкурс были представлены практически идентичные документы.

«Новый компаньон»