«УРАЛХИМ» направит 17,5 млн руб. на летнюю детскую оздоровительную кампанию

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На предприятиях группы «УРАЛХИМ» идёт летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников — в 2017 году отдохнуть на льготных условиях смогут 650 детей. В этом году компания направит на детский отдых 17,5 млн руб., что на 4,5 млн руб. больше, чем в 2016 году. Как и в предыдущие годы, «УРАЛХИМ» организует отдых для детей младшего и среднего школьного возраста сотрудников своих предприятий и филиалов, оплачивая около 80-90% стоимости путёвок.

Базы отдыха, с которыми сотрудничает «УРАЛХИМ», были выбраны по критериям безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала. За годы успешного сотрудничества они успели полюбиться детям и хорошо себя зарекомендовать. Это детский оздоровительный лагерь «Юность» на базе санатория-профилактория «Перекоп» (Кировская область), «Лесная сказка», «Дружба» и «Сосновый бор» (Пермский край), «Дубравушка» (Московская область) и другие.

Как обычно, отдыхающим детям будут предложены спортивные состязания, походы, игры на свежем воздухе, конкурсы и концерты, а также лечебно-оздоровительные процедуры. Поскольку 2017 год объявлен Годом экологии в России, запланированы и мероприятия природоохранной направленности.

Обеспечение качественных и безопасных условий труда и отдыха для сотрудников и их детей — приоритетное направление социальной политики «УРАЛХИМа». Оздоровительные центры выбраны исходя из наличия культурно-оздоровительных, спортивных, образовательных и лечебных программ. Учитываются и пожелания родителей и удобство расположения лагерей. Качественный летний отдых поможет детям с пользой провести время, укрепить здоровье и набраться сил перед новым учебным годом.

Источник — департамент по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ»