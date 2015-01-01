Краевой минстрой приобретёт ещё 160 квартир для детей-сирот

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Краевой минстрой приобретёт в государственную собственность ещё 160 квартир для детей-сирот.

Напомним, за первое полугодие краевым минстроем уже было выкуплено и включено в специализированный жилищный фонд 264 жилых помещения.

В июле-августе 2017 года в государственную собственность будут приобретены ещё 160 квартир в новом 16- этажном доме на ул. Менжинского,53 а. Застройщиком выступил ПАО «Трест №14». 5 июля застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 12 июля департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал соответствующее свидетельство №59-RU90303000-218-2016.

278 квартир переданы в собственность администрации Перми. Из них 118 для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, 160 — детей-сирот.

Напомним, выкуп квартир ведётся в рамках трёх госконтрактов, заключенных в декабре 2016 года, которые будут исполнены со значительным опережением.

По двух из них опережение идёт на два месяца. По третьему — шесть месяцев.

Строительство дома велось под региональным строительным надзором. В настоящее время получено заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Все 160 квартир будут обследованы при приёмке в краевую собственность межведомственной комиссией. Впоследствии жилые помещения будут включены в краевой специализированный жилищный фонд.

Напомним, в 2017 году на формирование специализированного жилищного фонда выделены 820,2 млн из краевого и 146,4 млн руб. из федерального бюджетов.

«Новый компаньон»