Прокуратура вернула в региональный бюджет 1,9 млн руб.

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Как выяснила прокуратура Пермского края, ООО «Экат», имеющее на момент получения субсидии из краевого бюджета задолженность по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд и фонд социального страхования, в 2015 году всё же получило финансовую поддержку.

По итогам прокурорской проверки вице-премьеру краевого правительства, министру промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края было внесено представление об устранении этих нарушений.

Четыре должностных лица министерства привлечены к дисциплинарной ответственности.

ООО «Экат» вернуло в региональный бюджет всю сумму субсидии - 1,9 млн руб.