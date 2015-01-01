В ПНППК прокомментировали сбор средств с работников на строительство храма

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Фото со страницы Алексея Безматерных в "Вконтакте"

В «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПНППК) прокомментировали информацию о появившемся в соцсетях заявлении о перечислении средств на строительство церковно-причтового дома при храме святого великомученника Георгия Победоносца.

«На предприятии прошло профсоюзное собрание активистов, и на нём один из наших бывших сотрудников, который на сегодняшний день занимается строительством церковно-причтового дома, попросил желающих заполнить данное заявление и добровольно перечислить средства. О принудительном сборе средств и речи не велось», – прокомментировали на предприятии.

Напомним, запись о сборе средств на ПНППК появилась в соцсетях сегодня, 13 июля утром. Один из работников предприятия Алексей Безматерных утверждает, что такие бланки заявлений были выданы сотрудникам.