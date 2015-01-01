В Прикамье разработана установка, обеспечивающая бесперебойную связь в аварийных ситуациях

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий, приводивших к аварийному отключению электроснабжения и потере связи, «Ростелекомом» была разработана генераторная установка мощностью 1320 кВт/ч, которая сможет обеспечить связью жителей некоторых населённых пунктов.

Резервная установка призвана поддерживать связь в медицинских учреждениях, образовательных организациях (школах, вузах, детских садах), государственных учреждениях, а также на предприятиях и в жилых домах.

По словам главного энергетика Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Ильнара Аскарова, также в аварийной ситуации будут задействованы передвижные электростанции мощностью 100 кВт/ч и машины с передвижными бензогенераторами. Эти установки обеспечат жителей связью, а именно телевидением, мобильной связью и интернетом, чтобы в случае аварии всегда была возможность дозвониться в соответствующие службы.