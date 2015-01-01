Суд поддержал УФАС в споре с оператором пермского автовокзала

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Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Пермского УФАС в споре с ООО «АВ-Север», осуществляющего услуги автовокзала по продаже билетов в Пермском крае.

В декабре 2016 года Пермское УФАС выявило нарушение закона о защите конкуренции в действиях оператора и вынесло решение о внесении изменений в договоры, заключаемые ООО «АВ-Север» с перевозчиками.

Как сообщает пресс-служба УФАС, согласно результатам антимонопольной проверки, некоторые пункты договоров были признаны незаконными и приводящими к ущемлению прав перевозчиков. Например,в одном из пунктов договора говорится, что контролёр автовокзала наделяется функциями контрольно-надзорных органов и может остановить транспортное средство для проверки деятельности перевозчика с правом наложения штрафа.

«Это прецедентное дело, в результате нам удалось защитить права не только отдельно взятых предпринимателей, но и в принципе всех перевозчиков, работающих в Пермском крае и заключивших договор с «АВ-Север», — прокомментировал и.о. руководителя Пермского УФАС Александр Плаксин.