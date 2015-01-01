Оргкомитет Пермского международного марафона утвердил дизайн фирменных футболок

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Оргкомитет утвердил и продемонстрировал фирменный дизайн футболок, которые получат участники Пермского международного марафона.

Напомним, Пермский международный марафон пройдёт 2 и 3 сентября. Спортсмены и любители пробегут по главным улицам Перми. Победители получат по 500 тыс. руб. В стартовый пакет, который получит каждый участник, войдут футболка с фирменной символикой, нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный чип, который будет фиксировать результат по окончании пройденной дистанции.

Как сообщают организаторы, каждый участник также получит фирменную медаль, разработкой эскиза которой занимался пермский художник Рустам Исмагилов. Готовый эскиз медали организаторы решили держаться в тайне до начала соревнований.