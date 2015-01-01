«Башавтотранс» заплатит 304,5 тыс. руб. за автовокзальные услуги в Перми

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«Башавтотранс» объявил конкурс на обслуживание маршрутов, проходящих через пермский автовокзал.

Поставщик должен будет реализовать билеты в количестве 1 млн 475 тыс. штук по ставке 20 руб. на общую сумму 295 тыс. руб. и обеспечить провозку багажа. Также в услуги входят организация работы билетных касс, предрейсовых осмотров водителей, размещение комнаты матери и ребёнка, общественных туалетов и пункта общественного питания. Среди требований также заявлено обеспечение автовокзала необходимыми перронами, системой громкой связи, информационными табло, а также создание условий доступности для людей с ограниченными возможностями.

Максимальная стоимость контракта составила 304,5 тыс. руб.