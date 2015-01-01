Цены на «вторичку» в Перми во втором квартале снизились на 1%

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По данным аудиторская «Инвест-аудит», средняя стоимость квадратного метра жилья в Перми на конец второго квартала 2017 года составила 48 тыс. 552 руб., на рынке вторичного жилья — 47 тыс. 755 руб. и в новостройках — 50 тыс. 821 руб.

При этом во втором квартале цены на «вторичку» снизились на 1%.

Самые дорогие квартиры продаются в Мотовилихинском районе (65 тыс. 219 руб. за квадратный метр), что на 0,8% больше чем за первый квартал этого же года.

В Дзержинском районе Перми стоимость самого дорогого вторичного жилья составляет 52 тыс. 353 руб. за квадратный метр, что на 0,6% ниже, чем в первом квартале 2017 года.

Значительно цены на жильё упали в Ленинском районе Перми (на 3,7 % до 85 тыс. 46 руб.).

Наибольшее количество квартир продаётся в Свердловском районе Перми.