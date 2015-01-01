Александр Бойченко: «Приёмная «Единой России» активно работает в социальных сетях»

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На личных приёмах в общественных приёмных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в первом полугодии 2017 года побывали 1 млн 300 тыс. граждан. Об этом сообщила руководитель комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан к председателю «Единой России» Галина Карелова, подводя итоги работы общественных приёмных с января по июнь 2017 года.

«318 142 человек обратились с письменными заявлениями. Более 43% (или 695 533 человека) получили в результате обращения конкретную практическую помощь, остальным гражданам даны разъяснения или консультации по интересующим их вопросам», — отметила она.

По словам Кареловой, показатели полугодия превышают показатели предыдущих лет за аналогичный период как по количеству обратившихся, так и по эффективности отклика.

«Сегодня есть все основания предполагать, что рост числа обращений вызван не в последнюю очередь тем, что работа приёмных становится известна пользователям социальных сетей. Для приёмных это относительно новый вид коммуникаций, но, как показывает практика, он даёт свой результат. В Пермском крае, Ульяновской, Брянской, Новосибирской, Пензенской, Тульской областях, Республике Мордовия сегодня активно ведётся работа в соцсетях», — пояснила Карелова.

Карелова также обратила внимание на то, что, несмотря на сезон отпусков, работа приёмных продолжается. И основными темами сегодня становятся общественный контроль за организацией работы в детских оздоровительных учреждениях, тематические приёмы для родителей отдыхающих детей, выездные приёмы.

«Для нас очень важно, чтобы сотрудники всех общественных приёмных партии, — и региональных, и местных — в равной степени были осведомлены о разнообразных формах работы, умели их использовать, учились друг у друга тем методам, благодаря которым можно оперативно реагировать на актуальные проблемы и эффективнее помогать гражданам», — заявила Карелова, отметив, что с этой целью был составлен план проведения обучающих семинаров для сотрудников приёмных в регионах.

Напомним, региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае открылась в 2008 году. Приёмы здесь ведут эксперты различных уровней: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ, Законодательного собрания края и Пермской городской думы, должностные лица федеральных, региональных и местных органов власти. С 2009 года ежемесячно организуются выездные приёмы в муниципальные районы. За шесть месяцев 2017 года в приёмную обратились 2097 заявителей, положительно удалось решить вопросы по 840 обращениям (40% от общего количества).

Александр Бойченко, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае:

— Примеры решённых вопросов самые разные — это и обеспечение местами в детсадах, помощь в получении гражданства, ускорение работ по ремонту автодорог и другие. Чтобы услышать все предложения, мы начали активно использовать социальные сети. Аккаунты приёмной есть во всех крупных социальных сетях. Так, создана наша страница «ВКонтакте» под названием «Единое окно помощи гражданам» (https://vk.com/kontaktyperm). За полтора месяца существования этой группы 2 тыс. человек стали её уникальными посетителями, не считая тех, кто обращается по второму или третьему разу. Каждый третий посетитель зарегистрировался и остался в группе. На этой странице жители Прикамья могут получать ответы на свои самые насущные вопросы в режиме реального времени. В частности, там есть все необходимые формы документов, которые можно заполнить для решения различных практических вопросов. Это опять же «обратная связь» с людьми, включая молодёжь, которая активно пользуется социальными сетями. Граждане должны чувствовать скорый эффект от своей активной жизненной позиции. Это наш принцип, его мы будем придерживаться неукоснительно.

Согласно статистике, чаще всего жители приходят в приёмную с вопросами о работе жилищно-коммунальной хозяйства — 33% от общего числа обращений. Около 12% граждан волнует деятельность сферы социального обеспечения. На третьем месте по частоте обсуждаемых проблем — вопросы здравоохранения. Эта тема беспокоит — 9% обращающихся в приёмную жителей региона.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»