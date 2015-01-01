Вчерашний рейс из Перми в Бургас был задержан почти на девять часов

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Росавиация опубликовала информацию о регулярности международных рейсов вне расписания за 11 июля этого года.

Так, позднее прибытие — на 8 часов 52 минуты — было зафиксировано на рейсе Пермь-Бургас, который обслуживает авиакомпания ООО «Азур эйр», накануне.

Самая большая задержка рейса зафиксирована Росавиацией в Новосибирске. Рейс в Анталью был задержан на 17 часов 38 минут.

Как пояснили в авиакомпании, рейс был задержан из-за того, что самолёт поздно вылетел в Пермь.

Напомним, это уже не первая задержка рейса из пермского аэропорта. Так, 30 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» задержала рейс из Перми в Анталью на два часа 19 минут.

«Новый компаньон»