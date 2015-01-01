Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 14 июля

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Рейд по дорогам. Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил качество дорожно-строительных работ в городе. Масштабная реконструкция идёт на ул. Героев Хасана, Северной дамбе, шоссе Космонавтов, ул. Пушкина, бульваре Гагарина. Все работы идут с выполнением графика.

Пути обхода. Дорожные работы на Восточном обходе Перми выполнены на 60%.

Под оком эффективного контроля. Министерство образования Пермского края подводит предварительные итоги Единого государственного экзамена.

Создадим уют дворов вместе! В краевом центре активно благоустраивают дворы в рамках федерального проекта.

Через общение к решению. В июле продолжает работу call-центр проекта «Школа грамотного потребителя».

Песня Соловьёва. В эти летние дни широко отмечается 100-летие выдающегося авиаконструктора, почётного гражданина Перми Павла Соловьёва.

«Урал-Грейт-Юниор» — чемпион! Юношеский баскетбольный турнир в Перми посетил чемпион НБА Тимофей Мозгов.

«Удар короток — и мяч в воротах!» Пермский «Амкар» начинает очередной сезон в чемпионате России по футболу.

«Снимки, которые трогают за душу». Англичан вдохновили чудеса пермяков.

Разговор про зубки — это не шутки. Маленьких пермяков научат заботиться о своём здоровье.

В разгаре лета. В Перми продолжают выдавать сертификаты на летний отдых детей.

Казачий круг в Усолье. Усолье во второй раз принимает фестиваль уральской казачьей культуры «Ермакова братина».

«Флаэртиану» ждёт «Пермский период». Определён круг претендентов на победу в студенческом конкурсе фестиваля документального кино.

«Суббота на набережной». Афиша городского проекта на 15 июля.

«KAMWA в Хохловке». Программа Международного летнего фестиваля KAMWA-2017.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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