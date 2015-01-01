В Перми директор фирмы подозревается в невыплате более 840 тыс. руб.

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Следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми возбудил уголовное дело в отношении директора ООО, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, подозреваемый полностью не выплачивал заработную плату семи работникам организации. Общая задолженность составила более 840 тыс. руб.

«Новый компаньон»