Крайизбирком определил 135 избирательных участков для голосования по спецзаявлениям

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Избирательная комиссия Пермского края определила 135 избирательных участков для голосования 10 сентября 2017 года избирателей, которые в срок с 5 сентября по 14.00 9 сентября написали специальное заявление в УИК по месту регистрации об исключении их из списка.

Эти избиратели смогу проголосовать на любом из 135 утверждённых избирательных участков 10 сентября. Перечень участков будет выдаваться при написании заявления. Также с ним можно будет ознакомиться на сайте крайизбиркома.

«Новый компаньон»