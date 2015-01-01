Пермская краевая клиническая больница объявила конкурс на использование авиационных услуг

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По данным сайта госзакупок, Пермская краевая клиническая больница объявила открытый конкурс на оказание авиационных услуг с использованием воздушного судна, оснащённого медицинским оборудованием, позволяющим осуществлять оказание скорой специализированной медицинской помощи авиамедицинской бригадой. Максимальная цена контракта составила 21 млн 944 тыс. 295 руб.

Воздушное судно должно вмещать не менее 12 человек, не учитывая двух госпитализированных на носилках. В состав медицинского модуля входит аппарат ИВЛ, электрокардиограф, дефибриллятор и другое оборудование.

Согласно конкурсной документации, услуги будут оказываться с 1 октября по 31 декабря 2017 года. Объём работ в лётных часах составит не менее 60 часов, в дежурных часах — 1104. Территория обслуживания включает 44 населённых пункта.

Поставщик должен обеспечить вылеты в течение 45 минут в осенний период и в течение 60 минут в зимний.