«СтройПанельКомплект» приглашает покупателей на экскурсии в жилые комплексы

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ОАО «СтройПанельКомплект» — лидер по объёму ввода жилья на территории Пермского края по итогам 2016 года, предлагает вам квартиры в новостройках компании.

На выбор представлено более 15 проектов, расположенных в разных районах города и края. Проекты комплексной застройки уже хорошо известны пермякам: ЖК «Медовый» в Кондратово, ЖК «Мотовилихинsky» в микрорайоне Вышка II, ЖК «Белые росы» во Фролах и ряд других.

Для того, чтобы определиться с выбором — посетите строящийся объект. Ведь личные впечатления и эмоции первостепенны в оценке будущего места проживания.

В течение месяца на объекте проходит несколько экскурсий, а значит вы сможете подобрать удобное для вас время визита.

Масштаб застройки, или простор внутридворового пространства, качество отделки, или функциональность планировок, — для каждого покупателя есть основополагающие аргументы выбора.

Хотите познакомиться с объектом, получить подробные консультации специалистов по продажам, а также узнать о технологии строительства и специальных предложениях от застройщика?

Записывайтесь на экскурсию в отделе продаж компании «СтройПанельКомплект» и будьте нашим желанным гостем!

График экскурсий на июль:

20 июля — ЖК «Медовый», с 19.00 до 20.00.

27 июля — ЖК «Солдатская слободка», с 19.00 до 20.00.

19 июля — ЖК «Белые росы», ЖК «Медовый», с 12.00 до 13.00.

26 июля — ЖК «Мотовилихинский», с 12.00 до 13.00.

Каждую среду и субботу — ЖК «Мотовилихинский», с 12.00 до 13.00 и с 18.00 до 20.00.

Выбирайте жилые комплексы от ОАО «СтройПанельКомплект» и живите с комфортом!

Офис продаж «СтройПанельКомплект» расположен на ул. Монастырской, 12б, тел. (342) 217-93-03. Время работы с 9.00 до 20.00 в будни и с 10.00 до 16.00 по субботам.

Информация о жилых комплексах и проектные декларации размещены на сайте: www.spk.perm.ru.

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