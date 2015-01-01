«СтройПанельКомплект» приглашает покупателей на экскурсии в жилые комплексы
ОАО «СтройПанельКомплект» — лидер по объёму ввода жилья на территории Пермского края по итогам 2016 года, предлагает вам квартиры в новостройках компании.
На выбор представлено более 15 проектов, расположенных в разных районах города и края. Проекты комплексной застройки уже хорошо известны пермякам: ЖК «Медовый» в Кондратово, ЖК «Мотовилихинsky» в микрорайоне Вышка II, ЖК «Белые росы» во Фролах и ряд других.
Для того, чтобы определиться с выбором — посетите строящийся объект. Ведь личные впечатления и эмоции первостепенны в оценке будущего места проживания.
В течение месяца на объекте проходит несколько экскурсий, а значит вы сможете подобрать удобное для вас время визита.
Масштаб застройки, или простор внутридворового пространства, качество отделки, или функциональность планировок, — для каждого покупателя есть основополагающие аргументы выбора.
Хотите познакомиться с объектом, получить подробные консультации специалистов по продажам, а также узнать о технологии строительства и специальных предложениях от застройщика?
Записывайтесь на экскурсию в отделе продаж компании «СтройПанельКомплект» и будьте нашим желанным гостем!
График экскурсий на июль:
20 июля — ЖК «Медовый», с 19.00 до 20.00.
27 июля — ЖК «Солдатская слободка», с 19.00 до 20.00.
19 июля — ЖК «Белые росы», ЖК «Медовый», с 12.00 до 13.00.
26 июля — ЖК «Мотовилихинский», с 12.00 до 13.00.
Каждую среду и субботу — ЖК «Мотовилихинский», с 12.00 до 13.00 и с 18.00 до 20.00.
Выбирайте жилые комплексы от ОАО «СтройПанельКомплект» и живите с комфортом!
Офис продаж «СтройПанельКомплект» расположен на ул. Монастырской, 12б, тел. (342) 217-93-03. Время работы с 9.00 до 20.00 в будни и с 10.00 до 16.00 по субботам.
Информация о жилых комплексах и проектные декларации размещены на сайте: www.spk.perm.ru.
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