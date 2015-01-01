«МегаФон» выкупит 50% акций «Евросети»

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ПАО «МегаФон», ведущий российский провайдер интегрированных цифровых услуг, и VEON Ltd., ведущий мировой поставщик телекоммуникационных и цифровых услуг для более 235 млн клиентов, договорились о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети».

«Евросеть», крупнейшая в России розничная сеть на рынке мобильных и электронных устройств, находится в совместной собственности ПАО «ВымпелКом», российского филиала VEON, и «МегаФона».

На основе договорённости, достигнутой между сторонами, «МегаФон» приобретёт у «ВымпелКома» принадлежащую компании долю в размере 50% акций «Евросети» и доведёт свою долю владения до 100%. При этом «Евросеть» останется на рынке как операционная компания. ПАО «ВымпелКом», в свою очередь, приобретёт половину розничных салонов «Евросети».

«Мы благодарны VEON за наше партнёрство в сфере развития розницы в течение последних пяти лет. Соглашение позволит «МегаФону» и VEON реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России. Сделка позволит «МегаФону» улучшить качество обслуживания наших клиентов. При этом «Евросеть» продолжит развиваться как розничная сеть», — подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Соглашение должно быть одобрено регулятором в соответствии с применимыми правилами и условиями. Сделка будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.

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