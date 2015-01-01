В Прикамье завершились всероссийские соревнования по авиамоделированию

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Прикамье завершились всероссийская научно-техническая олимпиада и первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям. Соревнования проводились на аэродроме «Луговское» при поддержке краевого министерства образования и науки.

Напомним, состязания лучших юных авиамоделистов страны проводятся в Пермском крае в третий раз. В 2017 году на олимпиаду в Прикамье приехали более 75 человек из 12 регионов страны. Самые многочисленные команды собрали в Свердловской области и Пермском крае. Впервые участвуют во всероссийском форуме юные авиамоделисты из Магаданской, Кировской, Кемеровской областей. В соревнованиях участвовали две девочки: 11-летняя Анастасия Ермакова из Московской области и 17-летняя Арина Потапова из Кемеровской области.

«Вы такие молодцы, мы на вас смотрим с гордостью и с надеждой. Наш молодой врио губернатора поставил задачу №1 — развивать техническое творчество. От вас зависит будущее нашей страны. Спасибо за то, что вы с таким желанием и настроением занимаетесь таким нелёгким делом. Не сомневаюсь, что большинство из вас свяжет свою деятельность с авиатехническими видами спорта», — отметила, обращаясь к участникам соревнований, министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Победители олимпиады и первенства определялись в двух возрастных группах: 10-13 лет и 14-17 лет. Ребята соревновались в 13 технических классах авиационных моделей. Судейская коллегия оценивала такие критерии, как взлёт, набор высоты, реализм полёта, спуск, приземление, время в полёте. По итогам соревнований сборная Пермского края заняла второе общекомандное место. Наши юные авиамоделисты в старшей возрастной категории (14-17 лет) заняли первое место, а младшие школьники — третье место.

«Ребята — молодцы, хорошо знают теорию и успешно применяют её на практике. Были очень сложные погодные условия — дождь и ветер, но участники соревнований боролись до конца. Ребята все грамотные, из тех, кто занимался в авиамодельных кружках, вырастают потом талантливые инженеры, специалисты высокого уровня», — подчеркнул главный судья соревнований Николай Якимов.

Источник — администрация губернатора Пермского края