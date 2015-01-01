В пермском филиале «Т Плюс» информацию о вчерашних обысках не подтверждают

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Как сообщают в пермском филиале «Т Плюс», во вторник, 11 июля, обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и главы «Т Плюс» Бориса Вайнзихера, которые подозреваются в даче взятки высшим должностным лицам Республики Коми, в пермском офисе не проводились. Пермский филиал компании работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня, 12 июля, «Коммерсантъ» сообщил о вчерашних обысках в офисах компании ПАО «Т Плюс» в нескольких городах России, в том числе и в Перми. Силовики в сопровождении бойцов спецназа ФСБ изымали бухгалтерские документы за 2007-2015 годы, связанные с ЗАО «Комплексные энергетические системы».

По версии следователей, с 2007 по 2014 годы руководители «Т Плюс» — Евгений Ольховик, Борис Вайнзихер и экс-руководитель Михаил Слободин — давали взятки руководству Коми за установление выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию. Высшие должностные лица республики получили более 800 млн руб. Кроме того, 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не менее 100 млн руб. перешли в собственность оффшорной компании, подконтрольной бывшему руководству региона.

17 организаций сферы ЖКХ Воркуты контролировались ООО «Коми коммунальный сервис». 51% его уставного капитала принадлежит кипрской компании Basley Management Limited. Эту организацию напрямую связывают с именем экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова.

«Новый компаньон»