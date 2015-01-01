Больше ста выпускников в Прикамье получили за ЕГЭ наивысший балл

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По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, в этом году средний балл по русскому языку составил 71. По математике он достиг 58 баллов, в предыдущем году — 53. По физике средний балл составил 58, в 2016 году — 51. По химии в этом году экзаменуемые набрали не меньше 59 баллов.

Наибольшее количество стобалльников насчитывается по русскому языку (103 человека). Не справились с этим предметом 10 выпускников.

Математику на 100 баллов сдали трое школьников, не справились — 334 выпускника.

Всего в Пермском крае 143 выпускника получили за сдачу ЕГЭ наивысший балл.

Четверо выпускников пришли в аудитории со шпаргалками, двое пытались пронести телефоны и один — вынести задания. В итоге, нарушителей не допустили до сдачи ЕГЭ.

Отметим, в этом году единый государственный экзамен в Прикамье сдавали около 12 тыс. выпускников, в том числе прошлых лет — 882 человека.

В регионе работал 71 пункт сдачи ЕГЭ, пять пунктов было организовано для детей с ограниченными возможностями на дому, 21 пункт в учреждениях ГУФСИН.