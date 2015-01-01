Антимонопольщики подозревают ООО «Регионгазсервис» в завышении стоимости услуг

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

ТСЖ «Вильвенская, 17» обратилось в Пермское УФАС с просьбой рассмотреть высокую стоимость услуг ООО «Регионагазсервис», которое обслуживает внутридомовое газовое оборудование.

Так, стоимость работ за повторный пуск газа во внутренний газопровод после отключения от газоснабжения в этом доме составляет 1 тыс. 33 руб. за стояк. При этом общее количество стояков в доме достигает 24. Плата за повторный пуск газа после его отключения составляет половину стоимости всех работ по техническому обслуживанию, хотя работы по пуску газа должны включаться в состав других услуг, за которые ООО «Регионгазсервис» также взимает плату с ТСЖ.

Как поясняют в Пермском УФАС, на ООО «Регионгазсервис» распространяется запрет на злоупотребление доминирующим положением. Поэтому в данном случае компания, возможно, нарушила ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции.

Заседание по делу назначено на 2 августа.

«Новый компаньон»