На сайте пермского марафона зарегистрировались 600 участников

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На сайте пермского международного марафона, который пройдёт 2-3 сентября, уже зарегистрировалось 600 участников. Марафонскую дистанцию в 42,195 км пробежит 101 спортсмен. Примечательно, что к пермякам присоединились жители из 36 российских городов, а также из Германии.

Накануне соревнований каждый участник получит стартовый пакет с фирменной футболкой, нагрудным номером и встроенным индивидуальным одноразовым электронным датчиком записи и передачи информации (чип), с помощью которого будет фиксироваться результат, а по окончании приходить смс. На финише все участники получат памятную медаль, победители и призёры — денежные вознаграждения.

Напомним, спортсмены, профессионалы и любители, пробегут по главным улицам Перми. Помимо марафонской дистанции будет и полумарафонская — 21 км. Любители пробегут дистанции в 10 км или 3 км.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, получат по 500 тыс. руб. Денежные призы предусмотрены также за второе, третье, четвёртое, пятое и шестое места.