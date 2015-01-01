Пермская администрация объявила конкурс среди перевозчиков

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Фото: Ирина Молокотина

Сегодня, 11 июля, администрация Перми опубликовала постановление о проведении открытого конкурса среди перевозчиков на обслуживание муниципальных маршрутов в Перми.

По итогам конкурса с победителем будет заключен контракт на пять лет. Организатором выступил департамент дорог и транспорта администрации Перми.

Все заявки, поступающие на конкурс, будут оцениваться по специальной шкале оценки критериев.

В частности, при рассмотрении заявок будет учитываться количество ДТП, повлекших человеческие жертвы или причинение вреда здоровью, произошедших по вине юрлица, наличие опыта регулярных перевозок, характеристики транспортных средств и их средний экологический класс, максимальный срок эксплуатации. Также все автобусы должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС и видеорегистраторами.

«Новый компаньон»