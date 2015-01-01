Пермский филиал МТС сменил технического директора

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Марат Карымов назначен техническим директором филиала МТС в Пермском крае.

Напомним, в сентябре прошлого года в пермском филиале сменился руководитель. Прежний руководитель Андрей Попов возглавил филиал МТС в Свердловской области.

Марат Карымов будет заниматься техническими вопросами. В частности, реализовывать стратегию технического развития МТС в Прикамье. В зону его ответственности войдут развитие сетей мобильной и фиксированной связи МТС в регионе, расширение покрытия мобильного интернета, сети LTE-A.

«Новый компаньон»