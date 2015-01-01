Движение через реку Юг в посёлке Юго-Камский восстановлено

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В Пермском крае продолжаются восстановительные работы на мосту через реку Юг.

Напомним, 7 июля на 36 километре трассы Пермь-Екатеринбург размыло участок перед мостом через реку Юг. В результате мост обрушился.

Сейчас в районах Пермского края, подвергшихся подтоплению, ведутся восстановительные работы.

В частности, в Пермском районе на ул. Центральная в деревне Байболовка на месте промыва автодорожной насыпи временно установлен понтонный мост грузоподъёмностью до пяти тонн и пешеходный мост для беспрерывного прохода людей. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.

На автомобильном мосту через реку Юг в посёлке Юго-Камский ремонт уже проведён, движение автомобилей возобновлено.

В Кукуштанском сельском поселении, вблизи детского оздоровительного лагеря «Салют», из-за закупорки трубы промыло грунт под бетонной плитой, уложенной на грунтовую дорогу поверх трубы, предназначенной для протекания воды из ключа. Здесь проезд возможен только для легкового транспорта. Участок дороги будет отремонтирован за счёт собственника ЗКОЦ ООО «Салют». Планируемые сроки завершения работ — 15 июля 2017 года.

В Пермском районе восстановительные работы планируется завершить до 15-16 июля.

В Ильинском районе подрядная организация с 4 июля 2017 года ведёт ремонтно-восстановительные работы на 10 км автодороги Кривец-Шаврята. Закончатся они ближе к 20 июля 2017 года.

Также в Ильинском районе ведётся ремонт мостов в деревнях Урманово и Яранево, восстановлено временное движение на мосту через реку Кет, на мостовом переходе в селе Сретенском, на мосту через реку Елковка. Движение через реку Шоробянка организовано по одной полосе. Все эти мосты восстанавливаются.

В Карагайском районе также из-за непогоды был разрушен деревянный автомобильный мост через реку Малый Воим, на котором сейчас ведутся восстановительные работы. Закончатся они к 1 августа.

Восстановлено движение на участке дороги Хохлово-Ергач вблизи деревни Хохлово в Кунгурском районе.

Ход проведения восстановительных работ в этих районах контролируют региональные министерство общественной безопасности и министерство транспорта.

Так, министры ежедневно докладывают врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову о текущей ситуации.

Источник — администрация губернатора Пермского края