Михаил Берников назначен заместителем министра строительства и архитектуры Пермского края
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Выходец из Орла Михаил Берников с 12 июля будет работать первым заместителем министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина.
Напомним, ранее Берников возглавлял контрольный департамент администрации губернатора Пермского края - контролировал исполнение законодательства и решений губернатора.
С 2012 по 2015 годы занимал пост главы администрации Орла.
«Новый компаньон»
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