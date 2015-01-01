Михаил Берников назначен заместителем министра строительства и архитектуры Пермского края

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Выходец из Орла Михаил Берников с 12 июля будет работать первым заместителем министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина.

Напомним, ранее Берников возглавлял контрольный департамент администрации губернатора Пермского края - контролировал исполнение законодательства и решений губернатора.

С 2012 по 2015 годы занимал пост главы администрации Орла.

«Новый компаньон»