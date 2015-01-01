Единороссы лишили Олега Хараськина статуса сторонника партии

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В понедельник, 10 июля, региональный координационный совет партии «Единая Россия» принял решение о лишении руководителя института регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив, бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Олега Хараськина статуса сторонника партии «Единая Россия» в связи с тем, что он выдвинулся в качестве кандидата в губернаторы Пермского края.

Напомним, Олег Хараськин намерен участвовать в предстоящих губернаторских выборах от партии «Великое Отечество».

«Новый компаньон»