Экс-сотрудник краевого МЧС получил пять лет за взятку

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Бывший государственный инспектор 28 Отдела надзорной деятельности по Пермскому муниципальному району управления надзорной деятельности профилактической работы ГУ МЧС по Пермскому краю признан виновным по ч.3 ст.290 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ и получил пять лет с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн руб.

Следствием установлено, что виновный с 30 сентября 2015 года по 27 октября 2015 года проводил плановую, выездную проверку здания одного из ООО в области пожарной безопасности.

В начале декабря 2015 года инспектор потребовал от технического директора общества вознаграждение в виде 39, 7 тыс. руб. за не проведение плановой, выездной проверки и не привлечение организации к административной ответственности. Директор согласился, и 8 декабря 2015 перевёл требуемую сумму денег на расчётный счёт.

В ноябре-декабре 2015 года инспектор, не проводя плановой выездной проверки коммерческой организации, составил заведомо подложный акт проверки, внеся в него ложные сведения о том, что в ходе проверки нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Новый компаньон»