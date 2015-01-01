За первую смену в летних лагерях отдохнули более 19 тыс. детей из Перми

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Как сообщают в департаменте социальной политики администрации Перми, в первую смену в разных лагерях отдохнули 19, 3 тыс. детей. Приём заявлений на получение компенсации уже закончился. Её в этом году получат 1, 8 тыс. человек.

Напомним, пермяки по-прежнему могут получить бюджетную поддержку в виде сертификатов в любой лагерь. Поддержка оказывается из бюджетов двух уровней. Так, средства на поддержку родителям при приобретении путёвки в загородный лагерь отдыха и оздоровления или санаторно-оздоровительный детский лагерь выделяются из краевого бюджета. На путёвки в лагерь досуга и отдыха или детский лагерь палаточного типа — в городском бюджете.

Для получения сертификата в загородный лагерь отдыха и оздоровления, санаторно-оздоровительный детский лагерь или лагерь досуга и отдыха необходимо с пакетом документов обратиться в пункт их выдачи. Актуальный список пунктов с адресами и графиком работы можно найти в разделе «Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей».

Выбрать лагерь можно в реестре компаний, оказывающих услуги по организации оздоровления и (или) отдыха детей, который размещён на сайте администрации Перми в разделе «Семья и детство»/ «Оздоровительная кампания»/ «Куда отправить ребенка отдыхать».

Получить консультацию по отдыху и оздоровлению детей можно также в департаменте социальной политики администрации Перми по адресу: ул. Пермская, 60, кабинет №8. Телефоны: 212-10-15, 212-31-44, 212-88-86.

Источник — администрация Перми