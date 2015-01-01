Краевой бюджет выделит 44 млн руб. ПГМУ на ординатуру

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На сайте краевого правительства опубликовано постановление о предоставлении Пермскому медуниверситету гранта в виде субсидии из краевого бюджета на обучение специалистов по программам ординатуры в размере 44 млн руб.

Грантовая поддержка будет оказываться в течение пяти лет.

Так, по 5,5 млн руб. будет выделено в 2018 и в 2022 годы и по 11 млн руб. в 2019, 2020 и 2021 годы.

«Новый компаньон»