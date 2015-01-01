Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 12 июля
Найти нерядового Батлера. Суд о признании недействительными сделок по передаче акций ОАО «Порт Пермь» иностранному инвестору затягивается.
Дольщиков оформят по закону. В Законодательное собрание Пермского края будет внесён законопроект о господдержке обманутых дольщиков.
Вход в состояние счастья. Фестиваль КАМWА пройдёт в Хохловке уже в 12-й раз и продлится три дня — с 28 по 30 июля.
Людмила Гаджиева: Самое важное в школе — это идея развития. Заместитель главы администрации Перми — о приоритетах города в сфере социальной инфраструктуры, проекте «Суббота на набережной» и Первом пермском марафоне.
Охлаждение газа. Газификация субъектов Федерации, имеющих большую задолженность за газ, может быть приостановлена.
Займы для бедных. Задолженность населения перед МФО с начала года выросла на 19%; основная часть приходится на заимствования «до зарплаты».
Проблемная мобилизация. Эксперты оценили ход губернаторских кампаний в российских регионах.
Откусили у оппозиции. Электоральный рейтинг «Единой России» вырос за год на 8%.
Куда ведёт «Новый курс». Есть ли будущее у пермского документального кино?
Длинные истории пермских улиц. В Пермь весьма кстати вернулся фестиваль «Длинные истории».
Сила Вечной книги. В Центральном выставочном зале открылась выставка цветных литографий Марка Шагала La Bible.
Прикосновение к самоцветам. В Екатеринбурге прошёл IX Международный фестиваль и ярмарка народных ремёсел «Малахитовая шкатулка».