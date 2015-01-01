Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 12 июля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Найти нерядового Батлера. Суд о признании недействительными сделок по передаче акций ОАО «Порт Пермь» иностранному инвестору затягивается.

Дольщиков оформят по закону. В Законодательное собрание Пермского края будет внесён законопроект о господдержке обманутых дольщиков.

Вход в состояние счастья. Фестиваль КАМWА пройдёт в Хохловке уже в 12-й раз и продлится три дня — с 28 по 30 июля.

Людмила Гаджиева: Самое важное в школе — это идея развития. Заместитель главы администрации Перми — о приоритетах города в сфере социальной инфраструктуры, проекте «Суббота на набережной» и Первом пермском марафоне.

Охлаждение газа. Газификация субъектов Федерации, имеющих большую задолженность за газ, может быть приостановлена.

Займы для бедных. Задолженность населения перед МФО с начала года выросла на 19%; основная часть приходится на заимствования «до зарплаты».

Проблемная мобилизация. Эксперты оценили ход губернаторских кампаний в российских регионах.

Откусили у оппозиции. Электоральный рейтинг «Единой России» вырос за год на 8%.

Куда ведёт «Новый курс». Есть ли будущее у пермского документального кино?

Длинные истории пермских улиц. В Пермь весьма кстати вернулся фестиваль «Длинные истории».

Сила Вечной книги. В Центральном выставочном зале открылась выставка цветных литографий Марка Шагала La Bible.

Прикосновение к самоцветам. В Екатеринбурге прошёл IX Международный фестиваль и ярмарка народных ремёсел «Малахитовая шкатулка».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться