Взломан аккаунт одного из кандидатов в губернаторы Пермского края

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Как сообщает на своей странице в «Фейсбуке» руководитель института регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив, в прошлом министр сельского хозяйства и заведующий приёмной президента Российской Федерации в Пермском крае Олег Хараськин, сегодня, 10 июля, был взломан его аккаунт.

В частности, от имени кандидата в губернаторы были разосланы ссылки на видео.

По словам Олега Хараськина, взломщики находятся на территории Свердловской области.

Напомним, Олег Хараськин намерен участвовать в предвыборной кампании на пост губернатора Пермского края от партии «Великое Отечество».

«Новый компаньон»