Эсеры определились с кандидатами на дополнительные, досрочные и повторные выборы в Прикамье

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Как сообщает региональное отделение партии «Справедливая Россия» 7 июля региональный совет партии выдвинул кандидатов на дополнительные, досрочные и повторные выборы в муниципалитетах Пермского края. Члены партии поборются за депутатские мандаты в Березниках, Соликамска и ЗАТО Звёздный, Земских собраниях Чайковского, Бардымского, Кунгурского и Пермского муниципальных районах, а также Советах депутатов Переборского и Шадейского сельских поселений.

Кроме того, региональный совет одобрил кандидатуры для выдвижения на основные избирательные кампании в Красновишерске, Лысьве и Нытве, Земское собрание Верещагинского района и Совет депутатов Еловского сельского поселения. Кандидатов на эти выборы выдвинут советы местных отделений партии.

Имена кандидатов, которые будут участвовать в выборах, пока не называются.