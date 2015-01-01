Константин Парамонов продолжит работу в ФК «Амкар» «Настоящий профессионал и неотъемлемая часть клуба»

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Константин Парамонов

Фото: ФК «Амкар»

Пресс-служба футбольного клуба «Амкар» сообщает, что бомбардир «Амкара» Константин Парамонов, работавший с молодёжным составом пермяков с 2009 по 2017 год, продолжит работу в структуре клуба. Он назначен тренером-аналитиком в селекционном отделе ФК и куратором юношей старшего возраста (2004—2001 г. р.) в Центре подготовки молодых футболистов «Амкара».

Сегодня, 7 июля, Константин Парамонов приступил к выполнению своих обязанностей.

«Константин Парамонов — настоящий профессионал и неотъемлемая часть футбольного клуба «Амкар». Его опыт и навыки, безусловно, будут полезны в процессе подготовки начинающих футболистов и на новой должности в селекционном отделе», — прокомментировал генеральный директор ФК «Амкар» Игорь Резвухин.