Пермяков ждут ещё сутки дождливой погоды

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Завершение «сезона дождей» можно ожидать только к середине ближайшего воскресенья.

Согласно краткосрочной модели прогноза, составленной Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, временное прекращение осадков в Перми ожидается днём в субботу, 8 июля.

Ближе к субботнему вечеру они вновь возобновятся: в 17:00 их интенсивность составит 0,6 мм за расчётный период шесть часов, к 23:00 она уже достигнет показателя 3,3 мм/6 ч. Дождь окончательно прекратится только ближе к полудню воскресенья, 9 июля.

Температура воздуха утром 8 июня будет в пределах 10-12 градусов тепла, днём — в районе +20°С. В воскресенье, 9 июля, ожидается небольшое повышение температуры: в утренние часы до +12 +14 градусов, днём — до +21 +23 градусов.

В последующие двое суток температура воздуха существенно не изменится.

«Новый компаньон»