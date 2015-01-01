Объём приточности воды на Камском гидроузле близок к рекордным показателям

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В связи с непрекращающимися осадками, приток воды к створу Камской ГЭС держится на высоком уровне.

По состоянию на 6 июля величина притока составила около 5 тыс. куб.м/с. Отметка уровня воды верхнего бьефа поднялась до отметки 108,45 м, нижнего — 90,82 м. Величина холостого сброса через Камский гидроузел достигла 1,3 тыс. куб.м/с.

Виктор Алексеев, директор Камской ГЭС:

— Открыть водосливную плотину в июле пришлось второй раз за всю историю станции, ранее такая ситуация была летом 1994 года. По прогнозам Росгидромета, в июле 2017 года уровень приточности может превысить норму в два раза, так что ожидать серьезного уменьшения расхода воды в нижний бьеф Камской ГЭС в ближайшее время не приходится. Гидростанция работает в штатном режиме, сооружения и оборудование в условиях затянувшегося паводка функционируют надежно. Непрерывно ведется мониторинг гидрологической обстановки, персонал оперативно реагирует на изменение ситуации, — отметил директор Камской ГЭС Виктор Алексеев.

По информации РусГидро, 25 июня в связи с наполнением Камского водохранилища до НПУ (108,50 м БС) и сохраняющимся высоким притоком Камская ГЭС произвела холостой сброс воды. Водосброс через плотину рассчитан на пропуск 16 020 куб.м/с воды.